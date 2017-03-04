彰縣再傳禽流感 撲殺2000多隻肉鴨
彰化縣再傳禽流感疫情，大城鄉2處肉鴨場驗出有H5N2亞型高病原性禽流感病毒，動防所人員今天撲殺2000多隻肉鴨。
彰化縣動物防疫所所長董孟治說，傳出疫情的2處肉鴨場是在2月24日進行採樣，昨天採樣結果出爐確認為H5N2亞型高病原性禽流感病毒，於是在今天展開撲殺作業。
董孟治指出，彰化縣內已有6處養禽場傳出禽流感疫情，由於鴨隻不容易從外觀判斷出有無感染禽流感，因此農委會要求鴨場需要檢附檢測報告及家禽健康證明書，證明禽流感檢測為陰性，才能上市屠宰。
動防所說明，完成撲殺作業的養禽場，場區及禽舍至少要淨空21天以上，緊接著再進行21天的哨兵家禽試驗，通過後才能復養。不過復養的家禽必須要飼養在非開放式或密閉式禽舍中，以避免病毒入侵，確保家禽健康。1060304
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。