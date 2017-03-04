彰縣再傳禽流感 撲殺2000多隻肉鴨

彰化縣再傳禽流感疫情，大城鄉2處肉鴨場驗出有H5N2亞型高病原性禽流感病毒，動防所人員今天撲殺2000多隻肉鴨。

彰化縣動物防疫所所長董孟治說，傳出疫情的2處肉鴨場是在2月24日進行採樣，昨天採樣結果出爐確認為H5N2亞型高病原性禽流感病毒，於是在今天展開撲殺作業。

董孟治指出，彰化縣內已有6處養禽場傳出禽流感疫情，由於鴨隻不容易從外觀判斷出有無感染禽流感，因此農委會要求鴨場需要檢附檢測報告及家禽健康證明書，證明禽流感檢測為陰性，才能上市屠宰。

動防所說明，完成撲殺作業的養禽場，場區及禽舍至少要淨空21天以上，緊接著再進行21天的哨兵家禽試驗，通過後才能復養。不過復養的家禽必須要飼養在非開放式或密閉式禽舍中，以避免病毒入侵，確保家禽健康。1060304

(中央社)