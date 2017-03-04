3噸垃圾中找回9萬元 河北清潔工獲讚

大陸河北省廊坊市一名清潔工在3噸垃圾中，幫一名婦人翻找出人民幣2萬元（約新台幣9萬元）的救命錢。她說：「找到錢的那一刻，心裡特別痛快，努力沒有白費」。她的舉動獲得無數網友按讚。

廊坊都市報3日報導這則錢財失而復得的故事。失主是在飯店工作的張麗華，她將自已的工資，加上向人借的錢，湊足人民幣2萬元，要給患有腦性痲痺的家人治病用。

沒想到2月28日下午，她用來裝錢的袋子被當作「垃圾」扔進了垃圾桶，被清潔工清運走了。第二天，她才意識到錢丟了。

她焦急的透過監視器、詢問附近清潔工，才知道被丟的垃圾倒入了垃圾中轉站的大箱內，而大箱內有3噸垃圾。於是張麗華找到河北廊坊市育才路的垃圾中轉站。

在垃圾中轉站任職的54歲清潔工常勝雲說，看到失主著急的樣子，也顧不了那麼多，當時腦子裡就一個想法，一定要把錢找出來。

常勝雲不顧惡臭，用雙手將一個個垃圾袋從大箱內掏出翻看，果皮、菜葉、衛生紙…，2個小時後，她從大垃圾箱的箱底處找到那個裝有2萬元的袋子。

幾天後，失主張麗華將一面錦旗送到了垃圾中轉站，感謝常勝雲幫她找回2萬元救命錢。常勝雲的義行感動許多網友。網友留言：「好人啊，祝你一生平安」。1060304

(中央社)