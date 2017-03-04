初遊比初吻深刻 1成民眾為此換工作情人
初次旅行可能影響1個人的人生，全球旅遊平台Booking.com公布最新調查，發現每10人就有1人因為初次旅行換工作或改變感情狀態。
什麼事會比初吻還深刻？全球旅遊平台Booking.com日前公布最新調查，發現無論是初次出國、初次獨自出遊，將可提升生活和工作的正面能量，也可能影響人生決策，有1/3受訪者認為初次旅遊比初吻經驗更深刻。
Booking.com說明，65%受訪者表示一次全新的旅程有效提升自信心，在旅行中「開拓視野」、「增強信心」也使生活和工作中充滿正能量，甚至對於職業選擇和人際關係產生了至關重要的影響。
這份調查還顯示，每10人中就有1人因為初次旅行轉換職場跑道或改變感情狀態，1/5的人更因為初次旅行決定移居到不同地方，顯見旅行初體驗讓人更願意改變現狀。
調查中指出，有6成以上民眾認為經歷初次旅行的美好，促使他們想探索世界各地，更有46%民眾已計畫好2017年的旅行計畫，旅遊型態更是包羅萬象，從志工服務、生態旅行到公路旅遊等。1060304
(中央社)
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