大陸去年新生兒 近半為二孩

僅管外界質疑大陸二孩政策效果，但中國大陸國家衛生和計畫生育委員會科學技術研究所所長、中國大陸全國人大代表馬旭指出，去年大陸的1700萬新生兒中，約45%為二孩，二孩政策已見成效。

擔憂老齡化社會來臨，中國大陸在2015年10月底公布開放二孩政策，同意夫妻可以生育兩個小孩。但2015年出生的二孩比例不高，外界質疑大陸二孩政策效果不彰。

北京青年報引述馬旭的話指出，去年全中國大陸的新生兒總數超過1700萬人，比2015年多出195萬人。其中超過800萬新生兒是家庭生育的第2個小孩，占新生兒總出生數的45%。

馬旭指出，生養孩子並非簡單問題，需要考慮的因素很多，要考慮兩胎之間的生育間隔、撫養、教育、自己的職業規劃等，所以單純認為一開放二孩後，大家就會一窩蜂生二孩的想法並不理性。目前的二孩生育情況大致符合原先預期，並沒有過低的問題。

他也預期，今年出生人口應該會繼續保持一定成長，「十三五」（第13個5年規劃，2016至2020年）期間，年出生人口預計在1700萬到2000萬人之間。1060304

(中央社)