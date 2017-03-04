SBL》高命中率嚇人 璞園痛宰富邦扳平

戴維斯(左)興奮與簡浩擊掌慶祝進球。(中華籃協提供)

原本以為勢均力敵的季後賽首輪對決，卻因璞園老將發威，一舉變成痛宰秀！4日在彰化縣立體育館登場的首場季後賽對決，靠著3人得分破20，璞園109比93痛扁富邦，首輪戰績扳成1平，也把戰線拉長到至少下周二(7日)。

璞園「眾老」表現優異，戴維斯25分、12籃板，彭俊諺也拿季後賽生涯新高24分，帥哥射手簡浩拿下21分，就連林金榜也有18分，看到老將及時回魂，璞園總教練麥班達說：「我只須提醒一下就好，他們會知道自己該幹嘛。」

例行賽排名第4的富邦，原本擁有的首輪1勝優勢，也因璞園4日交出誇張的6成29高命中率(投70中44)，從此打回原點，接下來第3戰將於5日登場、第4戰7日舉行，假如需要拚到第5戰，則在9日進行。

戴維斯賽後表示，球隊揮出漂亮的「第一拳」，也就是很快就把比分大幅拉開，展現更加積極，且分享球權，「只是我很不滿意的是，我們竟從21分大幅領先，被追到只差7分，代表我們下半場防守真的出現問題。」

不過璞園的進攻4日確實發揮到淋漓盡致，尤其是本季例行賽最高只得17分的簡浩，下周二將過32歲生日的他說：「先前我們在板橋外線很慘，所以最近刻意加強投籃，我只是把握機會，且帶著信心出手，我可是還沒打算退休。」

「豪弟」林書緯打出來台打SBL的最佳進攻表現，攻下全場最高36分，另有7助攻、2籃板、3抄截，但他賽後完全沒有任何笑容，「我只能說我們防守必須加強，就這樣！」蔡文誠也有14分進帳，卻提前犯滿畢業。

富邦總教練顏行書賽後雖很開心球隊打出絕不放棄的精神，卻透露對歐布萊恩表現的嚴重不滿，「我認為歐布萊恩完全沒做到內外進攻平衡的要求，他跟我保證可以上場做好壓迫，甚至自動請纓上陣，但你們相信嗎？」

(中時電子報)