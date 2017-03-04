李雪主親暱挽手臂 金正恩露出幸福甜笑
鐵漢柔情！北韓領導人金正恩在當地植樹節時（2日），帶著老婆李雪主前往萬景台革命學院，和學員一起參加植樹活動；當地媒體公布了數張活動照片，其中一張可見李緊緊挽著丈夫的手，金則是笑到嘴開開，滿臉幸福樣，讓人見識到他的另一面。
北韓《勞動新聞》指出，金正恩當天抵達現場後，正在種樹的學員和教職員立即高喊「萬歲」歡迎，他則朝學員走去，像是親生父親般、關心地詢問他們的年紀、年級、學習狀況如何…等；而這場活動中，北韓的「二把手」、人民軍總政治局局長黃炳誓，以及勞動黨中央部長金勇帥也都陪在金正恩身邊。
(中時電子報)
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