HBL男子 松山南山連兩季決賽碰頭

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高中籃球聯賽（HBL）今天在台北小巨蛋上演總決賽4強賽，男子部分，松山以85比56力退高苑晉級，明天決賽再度上演松山和南山之戰。

松山上季原本被外界看好2連霸，結果球季最後1場比賽，就是在決賽輸給南山，整季16連勝化為泡影，無緣冠軍。

已經高三、不想留遺憾的高國豪首節就轟下16分，幫助松山首節取得26比21領先，第2節松山轉換快攻得心應手，高國豪雖然得分減少，不過切入依舊犀利，不時妙傳給隊友取分，松山以47比31進入下半場。

第3節松山持續用招牌防守帶動轉換快攻，一度取得55比35優勢，奠定勝基，領先至終場。

高國豪在第4節剩下約7分多鐘就退場休息，全場拿下24分14籃板，以奔放的球風，讓台北小巨蛋的球迷再度沸騰。1060304

(中央社)