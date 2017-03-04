宜蘭三星再傳禽流感 將撲殺6000隻成鴨

宜蘭縣動植物防疫所今天說，三星鄉又有一處肉鴨場確診感染H5N2高病原性禽流感，場內約6000隻成鴨將在明天全部撲殺，進行場內消毒。

防疫所說，員山鄉一處養殖場的部分鴨隻在2月17日被驗出H5禽流感病毒核酸後，這處養殖場半徑5公里內的三星鄉在日前已經先後有三處養鴨場傳出禽流感病毒，且已完成撲殺消毒。

防疫所表示，三星鄉今天又有另一處肉鴨場確診感染H5N2高病原性禽流感，場內6000隻成鴨將在明天全部撲殺，進行場內消毒。1060304

(中央社)