膝退化鄺美雲今高跟鞋現身 驚喜吐病情好轉
54歲香港女星鄺美雲昔日以一曲《容易受傷的女人》走紅，上月月中她在臉書貼出坐輪椅照片，透露因膝蓋退化需要輪椅代步，讓許多人相當擔心。今(4日)稍早她出席餐廳剪綵活動，腳踏4吋厚底高跟鞋現身，雖受訪時仍須坐著，但病情已有明顯好轉，走路不需拄拐杖。
鄺美雲日前表示因膝蓋軟骨退化，不良於行，醫生建議她上下樓梯都須使用樓梯輪椅，並強調：「幸運地除了膝蓋，身體情況良好！」希望外界別擔心。事隔約三周，據《on.cc東網》報導，今鄺美雲獲邀開幕活動，她穿上4吋高跟鞋亮麗如昔，表示親友這些日子以來猛餵她補品與富有膠原食物，傷勢大致上已復原。
而同場現身的劉嘉玲，被問是否有開餐廳計畫，她透露先前在尖沙咀餐廳有股份，如今都賣出去了，直言：「太辛苦，我連上海的夜店都不做了」，現在最想做的事是拍電影，之前第一次當監製，之後還想繼續努力，更笑說若有適合角色會找老公梁朝偉來客串，放話說：「不准不拍。」
(中時電子報)
關鍵字：鄺美雲
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