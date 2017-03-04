膝退化鄺美雲今高跟鞋現身 驚喜吐病情好轉

鄺美雲上月自曝膝退化病情，今現身狀況好轉。（圖／取自Cally Kwong臉書；《on.cc東網》）

劉嘉玲表示未來仍有興趣拍電影。（圖／取自《on.cc東網》）

54歲香港女星鄺美雲昔日以一曲《容易受傷的女人》走紅，上月月中她在臉書貼出坐輪椅照片，透露因膝蓋退化需要輪椅代步，讓許多人相當擔心。今(4日)稍早她出席餐廳剪綵活動，腳踏4吋厚底高跟鞋現身，雖受訪時仍須坐著，但病情已有明顯好轉，走路不需拄拐杖。

鄺美雲日前表示因膝蓋軟骨退化，不良於行，醫生建議她上下樓梯都須使用樓梯輪椅，並強調：「幸運地除了膝蓋，身體情況良好！」希望外界別擔心。事隔約三周，據《on.cc東網》報導，今鄺美雲獲邀開幕活動，她穿上4吋高跟鞋亮麗如昔，表示親友這些日子以來猛餵她補品與富有膠原食物，傷勢大致上已復原。

而同場現身的劉嘉玲，被問是否有開餐廳計畫，她透露先前在尖沙咀餐廳有股份，如今都賣出去了，直言：「太辛苦，我連上海的夜店都不做了」，現在最想做的事是拍電影，之前第一次當監製，之後還想繼續努力，更笑說若有適合角色會找老公梁朝偉來客串，放話說：「不准不拍。」

(中時電子報)