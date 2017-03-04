明天還有一天！SBL季後賽移師彰化火熱開打
第14季SBL超級籃球聯賽季後賽第一輪賽事3月4日至5日一連兩天開打，今年首度移師彰化縣立體育館，中華民國籃球協會邀請縣長魏明谷，擔任4日晚間富邦對璞園賽事開球嘉賓，魏開球後指未來希望能爭取冠軍賽也到彰化舉辦。
超級籃球聯賽季後賽今天傍晚火熱開打，首場賽事由富邦勇士隊對上璞園建設隊，比賽首度移師至彰化縣立體育館展開，魏明谷以東道主身分獲邀為比賽開球，包括彰化縣副縣長林明裕、民進黨籍彰化縣議員林世賢等人也應邀出席。
魏明谷說，彰化縣政府推廣運動不遺餘力，希望將來能夠爭取到SBL超級籃球聯賽冠軍賽在彰化舉行；此外，今年全國中等學校運動會將於4月22到27日在彰化舉辦，屆時會有來自全國1萬多名的運動選手到彰化，歡迎民眾一起到彰化欣賞運動賽事，並到彰化賞古蹟、吃美食，體驗彰化之美。
中華民國籃球協會已連續3年將長達3個月例行賽事的其中兩周賽程，移師至彰化縣辦理，此次更首度將季後賽第一輪賽事移師彰化縣縣立體育館舉行。
縣府指出，彰化縣立體育館是SBL今年於中部地區安排的唯一賽會(例行賽及季後賽)，對於致力推廣籃球運動以及一心想帶給彰化縣民更高層次籃球饗宴的彰化縣，意義非凡。球迷朋友們每天所持票券均可觀賞當天所有場次，歡迎所有球迷朋友們以及彰化鄉親們，不妨利用周末假期到彰化縣立體育館感受SBL超級籃球聯賽的魅力。
(中時)
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