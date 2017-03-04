子載母遊苗栗新中橫 煞車失靈母飛摔30米邊坡
連結苗栗縣泰安、南庄，有「苗栗新中橫」之稱的清安八卦力聯絡道，今晚6時許發生一起機車疑似煞車失靈自撞護欄，後座乘客摔落30公尺深邊坡意外，所幸兩人只受輕傷。
來自台中市的28歲陳姓男子騎乘100c.c的機車載60歲的媽媽到泰安遊玩，從泰安段進去聯絡道後，行經8.5公里處時，煞車失控衝撞護欄，媽媽竟飛摔下去，陳男趕忙報警求救。
苗栗縣消防局獲報後，出動大湖、苗栗、頭份、特搜等警義消6車20人到場救援，因邊坡深達30公尺，消防人員結繩垂降下到邊坡搜尋婦人位置，發現婦人意識清楚，無明顯外傷，僅向搜救人員表示雙手發麻，救難人員利用破壞器材車的吊臂協助將婦人吊掛上路面，送往苗栗大千醫院治療。
這場意外，摔下30米深的婦人無明顯外傷，反而在路面雷殘的陳男四肢皆有明顯擦傷，傷勢比母親嚴重，也讓搜救人員嘖嘖稱奇，直說真是不幸中的大幸。
(中時)
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