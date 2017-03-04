史上最蠢帶風向 蔡英文慘輸馬英九
桃園市議會綠黨議員王浩宇創辦的臉書紛絲頁「我是中壢人」，日前舉辦直播投票，題目是「馬英九、蔡英文，誰做得比較好」，結果馬英九以2千多票大勝蔡英文6百多票，達3倍之多。
「我是中壢人」表示有網友反應投票不公平，於是再辦一場直播投票Part II，結果馬英九再度以6千多票大勝蔡英文1千多票，馬狂勝蔡6倍，被譽為「史上最蠢帶風向」。
網友揶揄表示，「我是中壢人」一定是國民黨附隨組織！
王浩宇議員也在臉書大器度回應，「我是中壢人最可貴的地方，就是再多藍營支持者來留言罵我，我們一個都沒有封鎖，這是藍營社團做不到的。」
王浩宇表示，「投票總有輸贏，代表我們提供一個公平公正的投票空間。」「我是中壢人本來就是一個平台，我們盡力提供公平、公開的投票方式，而投票結果本來就不一定會如同我們的預期，至於結果如何，誰有動員誰沒動員，相信大家都很清楚。」
王浩宇議員也強調，「蔡總統身為執政者，總有執政包袱、總會被罵，而我始終相信她會持續推動改革，如果她放棄了改革，我想，人民也會有無法繼續支持的那一天。我個人會給她再一點點的時間。」
「我是中壢人」也回應，「我們不關心投票誰贏，我們關心投票是否能帶來流量。流量對粉絲團來說才是最重要的。」
日前「我是中壢人」也曾舉辦是否贊成要移除蔣中正銅像，結果不支持移除者占大多數。
(中時電子報)
文章來源：我是中壢人臉書
文章來源：王浩宇臉書
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