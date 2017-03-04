吳敦義：目前和平最好 談獨或統都會掀波濤

前副總統吳敦義（中）4日出席台北市屏東同鄉會會員大會，並在致詞時希望兩岸穩定和平發展，在「九二共識，一中各表」的基礎上，繼續和平發展，做雙贏互利的選擇。（姚志平攝）

國民黨主席參選人潘維剛（中）4日出席台北市屏東同鄉會會員大會，致詞時表示希望「高鐵到屏東」。（姚志平攝）

前總統馬英九日前在紐約表示，台獨不會成功，台灣人民只有兩種選擇，一是維持現狀，另一是與中國大陸統一；只要不分裂，就能維持自治，並保留統一的可能選項，這是對台灣生存最好的方式。前副總統吳敦義今晚間出席屏東同鄉會活動時表示，目前不能談獨或是統，因為一國兩制、統一、獨立都會為台海掀波濤，以當前來講和平最好。

吳敦義說，未來演變很多，假如大陸實施三民主義、自由民主、人權法治與中華民國台灣並無兩樣，兩岸往來和平穩定發展，不用威脅恫嚇，更不用動刀槍，維持和平，穩定過一段時間，如果葡萄成熟，在國會監督下，全體國民公投同意，各種可能都可以發生。

(中時)