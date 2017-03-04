李棟旭4/3登台 喊點名簿準備好了

韓星李棟旭在韓劇「孤單又燦爛的神：鬼怪」飾演「地獄使者」人氣翻漲，今年4月3日登台見粉絲。今天門票開賣，李棟旭感謝支持，向粉絲喊話「我的點名簿已經準備好了」。

出道18年的李棟旭橫跨演員、主持人、模特兒等領域，推出電視劇、電影作品，曾以韓劇「我的女孩（MyGirl）」走紅；近來在「孤單又燦爛的神：鬼怪」與飾演「鬼怪」的韓星孔劉被稱為「死鬼CP」，兩人紅遍全亞洲。

時隔6年，李棟旭挾帶「阿使旋風」登台，4月3日在台灣大學綜合體育館舉辦亞洲巡迴粉絲見面會，一般票價分為新台幣5000元、4000元，中午12時開賣，主辦單位表示，共1500張票，已賣破千張。

李棟旭開心感謝台灣粉絲支持，特地以「地獄使者」口吻說，「我的點名簿已經準備好了，4月3日台灣見」。見面會不僅將與粉絲大玩親密互動遊戲，還會分享拍攝「孤單又燦爛的神：鬼怪」趣事，以及個人經歷。1060304

(中央社)