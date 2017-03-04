苗栗夢的N次方 聚集千名教師提升專業

夢的N次方激起偏鄉教師的熱血，苗栗場吸引超過1100人次報名。(江詩筑攝)

教師專業成長研習營「夢的N次方」4日、5日兩天將在造橋鄉育達科技大學登場，有超過1100名桃、竹、苗、台中、離島的教師共襄盛舉。教育部長潘文忠、苗栗縣副縣長鄧桂菊也到場為基層教育人員加油鼓勵。

潘文忠除了提到兩岸大學交流需建立在兩岸人民關係條例下進行，另外針對教師反映行政工作大量壓縮教師的教學時間，潘文忠也強調自他上任後，大刀闊斧改革無謂冗長的行政工作，盼基層教師的時間多花在教育學生的身上，發掘更多具潛力的孩子。

這次教育部委託苗栗縣府舉辦「夢的N次方」研習課程，是由南投縣爽文國中主任王政忠所發起的「我有一個夢」專業成長研習系列，受到廣大偏鄉熱血教師的熱情迴響，從2015的夢一到去年夢二，參加研習教師達6000人次。

王政忠說，透過分區互相扶持的機制深耕持續增能的氛圍，今年嘗試辦理分區教師研習共學，邀請在各領域學有專精並富實務經驗之現職教師分享，參加學員依學習階段與領域別分至27間研習教室上課，研習活動以實作、產出、討論的工作坊方式進行。

苗栗縣府安排現場直播部分講師帶領教師共備共學專業研習情形，透過苗栗縣國教輔導團MCS2網頁分享，也歡迎有興趣教師上網收看。

(中時)