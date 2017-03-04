教部：全台陸生承諾書情況 兩周內查完

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世新大學因為一紙承諾書引發風波，教育部罕見地積極調查，不少被報導的學校表示行之有年，只是便宜行事。不過教育部還是持續釋出消息，4日晚間更發新聞稿表示，兩周內會全面清查完畢。

教育部新聞稿全文：

有關媒體報導多所大學簽訂陸生來台研修承諾書事宜，教育部說明如下：

教育部向來鼓勵我國大專校院推動兩岸校際及學術交流，惟應本尊嚴對等及平等互惠原則，另依據台灣地區與大陸地區人民關係條例相關規定，學校與大陸地區學校書面約定應先向教育部申報，書面約定不得違反法令規定或涉有政治性內容。

為免外界妄加臆測，教育部已承諾二周內完成全面清查並已發函各大專校院儘速填報，將於全面瞭解簽署書約情形及內容後，與行政院大陸委員會共同會商釐清，屆時即對外說明。

(旺報)