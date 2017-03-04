HBL》連續三年闖HBL決賽 高國豪：絕不退縮
松山高中高國豪在菜鳥年就嚐過冠軍滋味，更包辦新人王與MVP大豐收，但上屆尋求衛冕更拉出全勝氣勢，卻在冠軍賽敗給南山高中，本屆捲土重來，再度以全勝之姿進軍冠軍賽，又將遭遇南山高中，高國豪說：「我以挑戰的心情，絕不退縮。」
高國豪今與後場搭檔陳宏哲都戴上白色頭帶，他說是陳宏哲找他一同戴，但陳宏哲卻爆料，是高國豪平常會試著戴，隊友都會說很帥，還告訴他很像艾塞亞湯瑪斯，他就決定戴起來。戴上白色頭帶的高國豪，火力依舊兇猛，全場24分進帳，是松山大敗高苑的關鍵，而陳宏哲也挹注15分，看來頭帶真有效果。
「連續三年打進冠軍賽真的很難得，因為不是那麼容易能進來！」高國豪強調，再度進軍冠軍賽，他感到非常興奮與期待，但高三這年心態與過去不同，改是挑戰的心態，他說：「很像高一，當時就不會想太多，高三雖然責任多一些，但也不會想太多，拚就對了。」
上屆意外敗在冠軍賽，松山高中教練黃萬隆強調，本屆不希望再度發生，關鍵就是「平常心」，「我們本季目標就是365天都要平常心，做好準備，一場場拿下勝利。」他更強調，從未預設對手是誰，如今確定是南山高中，他說：「我們就是去挑戰衛冕軍，雙方角色互換，這就是人生。」
至於贏的策略，黃萬隆強調，對手戰力很整齊，所以松山選擇專注在自己，重點是我們要怎麼做好自己，去對抗南山的龐大戰力，他說：「我們要用團隊攻守力拚，不是只有高國豪。」
(中時電子報)
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