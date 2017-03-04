女孩們啥時不再愛數學 微軟說是這年紀
有些女生說到數學就大喊頭痛。究竟女孩何時開始不再愛科學、科技、工程和數學，微軟委託的新調查發現，歐洲女孩約11歲開始對這些領域產生興趣，但很快在15歲就失去興趣。
美國有線電視財經新聞網（CNN Money）報導，協助這項調查的倫敦政經學院（LSE）心理學教授包爾（Martin Bauer）表示：「因為順從社會期待、性別刻板印象、性別角色及缺乏模範，持續讓女孩的事業選擇遠離科學、科技、工程和數學（簡稱STEM學科）領域。」這項調查的對象是歐洲12國1萬1500名女孩。
調查結果也發現，女孩對人文學科的興趣大減也是在約相同年紀，但接著迅速回復。不過對STEM學科的興趣卻回不來了。
微軟表示：「這代表在女孩們可能永遠將這些領域打入冷宮前，政府、教師和父母只有4或5年時間培養她們的興趣。」
微軟坦承，無法完全解釋為何女孩們是在15歲失去對科學和數學的興趣，但找到一些策略能讓她們繼續投入。
譬如多表揚在STEM領域的女性模範，若女孩們能看見成功的例子，她們較能想像進入相同領域打拼。
微軟也發現，若女孩們認為男女在職場能獲得同等對待，她們較可能投身這些領域。（譯者：中央社蔡佳伶）1060304
(中央社)
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