遼寧商檢銷毀或退運3種南韓食品
陸媒報導，中國大陸遼寧大窯灣檢驗檢疫局的工作人員日前將價值8789美元、重2164公斤的兩批南韓食品，以生產日期與貨物報檢單據隨附的衛生證書標註生產日期不符，依法實施退運。
另外，大窯灣檢驗檢疫局又發現一批南韓產電烤脆魚餅在產品標籤上，標註產品中使用的食品添加劑焦磷酸鈉和磷酸三鈉與中國大陸食品添加劑使用標準的要求不符，也依法銷毀上述貨物。
新華社今天報導，遼寧檢驗檢疫局對南韓3批食品實施退運或銷毀，引起網民關注。
網友「半夏傾心空回憶」說，韓國是想從食品上搞垮中國人嗎？如果是，相關部門應出手。
在南韓樂天集團同意換地，供終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統）在南韓部署，中國傳出演藝界「限韓令」後，又傳出官方指示旅行社停止一切赴南韓旅遊業務，如今自南韓進口的食品安全議題，也引發關注。1060304
(中央社)
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