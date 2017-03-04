SBL》心繫老婆待產 宋宇軒摘最佳第六人超意外

富邦後衛宋宇軒拿下第14季年度最佳第六人獎項。(中華籃協提供)

SBL第14季年度獎項第1位得主出爐！富邦「宋仔」宋宇軒拿下年度最佳第六人獎項，讓他大喊不敢相信，「老實說，我沒想過可以拿到這個獎，畢竟富邦板凳人才濟濟，感謝富邦球團、教練與隊友，但我整個人都在想老婆！」

原來是宋宇軒老婆的預產期(10日)快到了，讓他不禁相當擔心老婆與即將誕生的兒子狀況，這次南下彰化打球，也跟富邦總教練顏行書先行報備，自己一個人開車下來，就是假如老婆一生子，他就必須趕緊驅車回到台北探視。

「先前老婆還告訴我，她夢到5日生下小孩，差點把我嚇死，畢竟老婆大人只有1個，我當然很擔心，也在比賽期間，把手機交給防護員隨時注意，」宋宇軒說，「套句書哥說的話，我是專業的籃球員，當然先以比賽為重。」

只是從上季在金酒一度考慮退休、不再繼續打球，到本季轉到富邦獲選年度第六人，宋宇軒把話說得很直接，「我想至少我換了一個『正確』的球隊，在這裡我適應比較好，球隊與家人也很支持，再次證明我可以繼續打下去。」

其實球員無非都想找到一個真正適合自己打球的環境，如今宋宇軒找到了，也以場均9.7分、2.2籃板與1.1助攻的帳面成績，順利獲選年度第六人，「我真的沒想過可以得獎，我只是做好自己份內的工作，如此而已。」

(中時電子報)