港姐豪門夫猝逝 被曝肝病一夕衰老

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胡家驊被曝3年前曾因肝臟問題入院。(取自東網)

胡家驊與吳婉芳婚照。(取自東網)

前港姐吳婉芳24年前嫁給富二代胡家驊，自此淡出演藝圈，專心照顧家庭，未料日前卻驚傳55歲胡家驊在睡夢中逝世，吳婉芳悲痛證實丈夫逝世，但直到丈夫出殯後，仍未公開死因。

不過今日就有港媒報導，稱胡家驊曾在3年前疑似因肝臟問題病重入院，出院後不僅身形開始消瘦，連一頭烏絲也逐漸變成白髮，出院後，胡家驊便開始戒酒，並定時看中醫、吃中藥調養身體。

吳婉芳與胡家驊交往7年、結婚23年，感情歷久彌新，2月19日兩人還一起現身馬場，豈料天有不測風雲，4天後胡家驊就在睡夢中逝世，情牽30年的佳偶就此天人永隔。

(中時電子報)