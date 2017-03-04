WBC》吳昇桓首度熱身賽登板 猛飆149公里

吳昇桓今首度在熱身賽登板，主投1局飆出2次三振，最快球速來到149公里。(林勝發 攝)

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今天經典賽官辦熱身賽，地主韓國隊迎戰韓職二軍警察廳，前5局就展現驚人火力，靠著安打串聯，猛攻11分，加上先發投手梁玹種先發4局無失分，終場韓國隊就以11比1擊敗警察廳。

此役首局韓國隊就趁著保送，加上金泰均安打以及野手選擇先馳得點，第3局又利用保送與對方失誤，一連擊出3支安打，攻下4分大局，第4局火力更加兇猛，狂打10個人次，單局敲出５支安打，加上2次保送，再打下5分奠定勝基。

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許敬民今熱身賽5打數4安打，還包含兩支二壘安打，繳出猛打賞表現。(林勝發 攝)

梁玹種被視為將對上中華隊的先發人選，此役主投4局無失分。(林勝發 攝)

投手部分，先發投手梁玹種，被預料有可能是對上中華隊的先發人選，此役主投4局用了49球，投出4次三振，最快球速來到145公里，僅被擊出2支安打，沒有失分，隨後接替的禹奎珉，主投1局無失分，林昌勇也首度在熱身賽中登板接替，結果被擊出2支安打失掉1分。

7局下半，韓國隊唯一徵召到的大聯盟選手吳昇桓，也首度在熱身賽登板，最快球速來到149公里，面對首位打者就投出三振，單局投出2K，讓對方打者三上三下。

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吳昇桓賽後表示，第一次在高尺巨蛋投球，感覺跟大聯盟的球場很像，沒有適應上的問題，也對今天自己的投球內容相當滿意。

8、9兩局則由林昶暋與李賢承接替，兩人都順利封鎖住警察廳打線，終場韓國隊就以11比1大勝警察廳。

(中時電子報)