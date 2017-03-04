提案限制台港藝人？陳道明否認
中國大陸網路謠傳，大陸知名演員陳道明將利用自己的中國大陸全國政協委員身分，提案限制台灣與香港演員在大陸工作。對這項傳聞，陳道明今天予以否認，表示自己不會隨造謠者起舞。
近幾年來，包括台灣、香港都有不少藝人因為政治立場不同，傳出遭到大陸官方或是網友砲轟，不准到大陸從事演藝活動。中國大陸網路近日也傳言，陳道明將提案限制台港藝人到大陸「圈錢」。
陳道明今天在中國大陸全國政治協商會議12屆5次會議小組討論會場外，回答環球時報記者詢問時表示，可能是因為他曾經質疑中國大陸電視劇裡有外國演員演中共八路軍時，曾說過「中國演員沒有了嗎？」但他澄清，沒有提過這類提案。
他表示，任何人沒有任何資格去限制某一地區的人，台港許多演員都很敬業，像是成龍、梁朝偉等演員都很拚，「他們需要大陸的市場，同樣的，大陸也需要港台的市場」。
陳道明說，這麼說的人並不負責，也不知道造謠者是什麼動機，「這已經不僅僅是個假消息，而且是一個政治問題。關於這個問題真沒什麼可說的，我也不想跟著造謠的人起舞了」。1060304
(中央社)
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