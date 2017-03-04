國中生遭隨機圍毆重傷 舅侄酒醒悔不當初
龜山昨傍晚驚傳有國中生遭毆打，龜山警方獲報，連夜查出是25歲蘇姓男子和39歲羅姓男子，酒後臨時起意，攔阻路過國中生並出拳毆打他腹部及頭部。蘇男被逮後還一度謊稱不認識另一人，卻被警方查出根本就是舅侄關係，2男坦承喝酒誤事，也向被打的國中生致歉，訊後依傷害罪嫌函送法辦。
一名國中男學生昨晚下課回家路上，突遭2名男子包夾，年紀較大的男性倏地朝他腹部和頭部出拳，把國中生當沙包打，另名男子也動手拉扯他，男學生遭遇驚嚇，連忙轉頭往回跑求救，路人見狀幫忙報警，但打人的2男立即鳥獸散逃離現場。
轄區龜山警分局大林派出所獲報，漏夜調閱監視器追捕，今早順利逮到25歲蘇姓男子，他第一時間辯稱和同夥才剛認識，不知對方身分，但警方追查發現動手的39歲羅姓男子，根本就是蘇男的舅舅。
2男坦承昨晚一起喝酒，酒醉後臨時起意攔阻無冤無仇、路過的國中生，清醒後悔不當初，男學生也在家長陪同下驗傷堅持提告，龜山警訊後依傷害罪嫌將2男函送法辦。
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(中時)
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