敘利亞和談落幕 傳雙方商定明確議程
聯合國調停特使米斯杜拉今天說，敘利亞政府和反抗軍已同意商討「明確議程」，以尋求結束歷時6年的內戰。
敘利亞問題和平談判2月23日在日內瓦登場。在偶見火氣及進展緩慢的和談結束後，聯合國敘利亞特使米斯杜拉（Staffan de Mistura）作了上述表示。
法新社報導，米斯杜拉說，他希望邀請雙方本月稍晚時重回日內瓦展開新一輪談判，其中將包括大馬士革當局要求的反恐議題。
在為期9天的和談後，他在瑞士日內瓦表示：「火車停靠在車站，正在發動車頭，準備出發。目前萬事俱備，只欠東風。」
他告訴記者：「我相信我們眼前已有明確的議程。我們的確討論了程序問題...但我們也談到了實質問題。」
敘利亞交戰雙方在日內瓦舉行和談時，相關各方也派代表參與，其中最特殊的是大馬士革當局重要盟友俄羅斯。
不過，如同先前的談判，日內瓦和談焦點幾乎都只集中於議程。
據聯合國安全理事會2254號決議，和談應鎖定討論3個「籃子」或範疇的問題，包括：組建政府、修訂憲法及重新舉行大選。
不過，大馬士革當局力促在議程表中加入反恐戰略；反抗軍則強力抵制並表示，敘利亞政府故意拖延和談，藉此迴避政治過渡議題。
日內瓦和談期間，哈薩克（Kazakhstan）阿斯塔納（Astana）也舉行了協商，重點在繼續維持去年12月達成的脆弱停火協議。
新一輪阿斯塔納會議預期將在下一次日內瓦和談前先行登場。米斯杜拉說：「阿斯塔納和日內瓦會議將各有盤算，又彼此相輔相成。」（譯者：中央社周慧盈）1060304
(中央社)
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