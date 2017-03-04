廣州市大學畢業生供需見面會 逾2萬人找工作

廣州大學畢業生大型供需見面會3日登場。（取自新浪微博＠羊城晚報金羊網）

廣東省廣州市昨天（3日）在華南農業大學舉行2017屆高校（大學）畢業生首場大型供需見面會，吸引逾600家用人單位與會，提供約1.5萬個職缺，總計有2萬多名大學畢業生進場求職。

今年各企業提供的薪資與去年同期差不多，但各級學歷間的起薪開始拉大差距。大專學歷的月薪3000至4000元（人民幣，下同）之間；一般大學畢業生約為3000至5000元之間；研究生以上學歷的平均月薪為5000至7000元之間。

南方人才市場負責人表示，今年將從4月至10月舉行數十場「陽光就業」校園講座，提供綜合性服務平台，提升畢業生技能水準和職業發展能力。也將同步實施「大學生就業促進計畫」，在3月3日的大型供需見面會外，3至5月將陸續在廣州醫科大學、廣州技術師範學院、廣州大學、仲愷農業工程學院、廣東金融學院、廣州城市職業學院、華南理工大學廣州學院等地舉辦校園招聘會。

(旺報)