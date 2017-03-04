廣州市今年完成南沙國際郵輪碼頭 擴建白雲機場

我要評比

南沙國際郵輪碼頭去年8月動工，希望今年底完工。（取自新浪微博＠中國水運報）

廣州市政府3月3日召開2017年交通運輸工作會議，廣州市交通委員會副主任余浩然表示，廣州的郵輪旅客規模是大陸第三大市場，今年將加快國際通用碼頭、南沙國際郵輪碼頭等專案建設，計畫新增國際航線10條。

在拓展航運的同時，廣州白雲國際機場擴建工程也在如火如荼的進行，主要目的是提高白雲機場樞紐國際化水準，將新增國際航線10條以上，提高航班正常率至少達到80%。

會議中提供的資料顯示，截至2016年，廣州白雲機場旅客吞吐量達5978萬人次，比2015年成長8.3%，預計到2020年，機場每年的旅客吞吐量將達8000萬人次。

2016年，白雲機場第二號航站樓主體結構完成，白雲機場新開通、復航及加密國際航線27條，國際旅客吞吐量增長19.3%，在國際機場協會測評中，仍保持「世界十佳服務機場」的榮譽。

余浩然表示，2017年，廣州以建設重要中心城市和樞紐型網路城市爲戰略目標，除擴大機場和港口建設外，也將啓動地鐵18號線等軌道交通綜合樞紐專案，順利完成地鐵9號線一期、13號線首期、知識城線、4號線南延段等路段。

(旺報)