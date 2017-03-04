日媒：美國務卿本月訪中國大陸 將與王毅會談

美國國務卿提勒森計畫在本月訪問中國。日媒共同社稱，從多名外交人士處獲悉，提勒森決定將於本月首訪日本、大陸和南韓。該報導還援引外交消息人士表示，提勒森除了將與大陸外交部長王毅舉行會談之外，還在探索與大陸國家主席習近平會面的可能性。

美國之音4日報導，路透就此向大陸外交部確認，卻未獲回應。

提勒森上月曾與王毅通電，並在周二在華府會晤了到訪的主管中國外交事務的國務委員楊潔篪。美國國務院副發言人馬克托納表示，兩人討論了中美間的「互利經濟關係」，以及對北韓核武的擔憂。

預計，北韓核武與飛彈問題將是提勒森此行的主要議題之一。提勒森在日本將與外相岸田文雄、在南韓將和外長尹炳世會談。

(旺報)