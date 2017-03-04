白粉綁上身 女子攜毒闖關被逮

台籍謝姓女子(中)企圖攜毒至韓國首爾。(翻攝照片)

謝姓女子將3包安非他命綑綁在身上企圖闖關出境。(翻攝照片)

航警局下午破獲毒品走私案，41歲台籍謝姓女子在一航廈安檢通關時，因神情緊張且衣著寬鬆引起檢查員注意，搜身時發現謝女在左右側大腿及腹部綑綁3包總重2212公克的不明粉末，經化驗後證實為第二級毒品安非他命。謝女偵訊時坦承，其毒品是友人以新台幣25萬元代價請其帶至首爾；這也是桃機史上首次查獲走私毒品到首爾的案例，全案已移送桃園地檢署偵辦。

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(中時)