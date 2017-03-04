桃機開航首起 台女攜2公斤安毒闖關

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41歲謝姓女子今天搭機前往韓國首爾時，被發現身上帶有2公斤多的安非他命，航警局表示，這是桃園機場開航以來，首次發現有國內民眾走私毒品到韓國的案件。

航空警察局安全檢查大隊第一隊今天晚間表示，謝姓女子原訂搭乘華航CI162班機前往韓國首爾，但在桃園機場第一航廈安檢線通關時，被安檢大隊第一隊執勤賴姓檢查員發現謝女身穿寬鬆衣物，而且神情有異，經過金屬搜身門後，發現女子的大腿及腰腹處有硬物，經會同關務署台北關關員，進一步發現身上藏有毒品。

航警局表示，女子將三包毒品粉末分別捆綁在腹部、左右大腿，共2212公克，經試劑及拉曼光譜儀鑑驗後，呈現毒品安非他命反應。

女子供稱，毒品由友人所提供，請她帶到首爾，攜帶代價為新台幣25萬元。

航警局表示，這是桃園機場開航以來，第一件查獲走私毒品到首爾的案例；女子在接受調查後，被依照違反毒品危害防制條例，移送桃園地檢署偵辦。1060304

(中央社)