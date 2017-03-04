勞部：將持續改善勞動條件及人權鞏固
美國國務院公布的2016年度各國人權報告中指出，台灣要關注的包含違反法定工作時間、相關外勞人權剝削等項目。對此，勞動部說，會持續改善。
美國國務院3日公布今年度的全球人權報告，在台灣部分要關注的包含違反法定工作時間、相關外勞人權剝削等項目。
對此，勞動部晚間發表聲明表示，將會持續改善勞工的勞動條件、職業安全、以及人權鞏固。
勞動部說，在違反法定工作時間部分，近2年針對高工時行業加強實施勞動條件檢查發現，違反正常工時的比例從104年的306件（2.28%）降至105年的241件（1.99%）。
違反延長工時超過法令規定的件數及比例，則分別由104年的2274件（16.92%）略升至105年的2317件（19.12%）。
勞動部說，顯示業界違反法定正常工時的情況尚屬持平，未來將積極與各縣市政府共同合作，106年也將持續加強易高工時行業的宣導輔導及檢查，協助事業單位落實法令規定，積極監督改善勞工工時過長問題。
外籍勞工人權部分，遠洋外籍船員屬於境外聘僱，非依就業服務法申請，非勞動部的管轄範圍。家事類外籍勞工，則因不適用勞基法，故工作及休息時間是回歸勞雇契約進行規範。
勞動部說，今年也將推動外籍看護工喘息計畫，透過本國的替代人力，讓外籍看護工得以休假，以兼顧外籍看護工及被看護者權益。
勞動部強調，勞基法1例1休法案剛剛通過，主要就是希望可以縮短工時、避免過勞，全面落實勞工「週休2日」，因此將持續努力，以提升並維護勞工勞動權益、職場勞動安全。1060304
(中央社)
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