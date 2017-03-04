吳敦義：兩岸當前和平最好

宣布參選下屆國民黨主席的前副總統吳敦義今天表示，兩岸當前「和平最好」。他說如果葡萄成熟，只要經過全體國人公投同意，各種可能都會發生，只要不流血、不打仗。

前總統馬英九1日在美國紐約表示，台灣獨立不會成功，台灣人民只有兩個選擇，一是維持現狀，另一是與中國大陸統一。

吳敦義晚間出席台北市屏東同鄉會會員大會前受訪表示，目前不能談獨或統，一國兩制，或統或獨，都會為台海掀波濤，當前之路，和平最好。

他說，未來的演變很多，如果大陸實施國父孫中山的三民主義，自由、法治、人權都有保障，出入國門自在，一切制度跟中華民國台灣並無兩樣，兩岸往來穩定發展不互相威脅、恫嚇、動刀兵，維持和平穩定；過一段時間，如果葡萄成熟，各種可能的演變，只要經過全體國民公投同意，「各種可能都可以發生」，只要不流血、不打仗、不威脅，不傷害兩邊人民，「很好啊」。

吳敦義說，和平最好，「沒有其他的選項，就是和平」。

對於國民黨主席洪秀柱上午說，在台灣不能講自己是中國人是很奇怪的事，吳敦義說，九二共識、一中各表，「中國代表中華民國，沒有甚麼不對」。1060304

(中央社)