吳敦義搏屏東同鄉支持 簡太郎曾永權力挺
宣布參選國民黨主席的前副總統吳敦義今天出席台北市屏東同鄉會會員大會，同鄉會理事長、前行政院秘書長簡太郎力挺，預祝吳敦義高票當選。
台北市屏東同鄉會會員大會晚間在台北國軍英雄館舉行，名譽理事長、前總統府秘書長曾永權、國民黨立委柯志恩等人出席，簡太郎帶領同鄉會幹部上台力挺吳敦義，坐在台下的台北市黨部主委陳永仁因黨務中立，並未上台。
簡太郎簡單介紹吳敦義過去的公職與黨職經歷，他說，吳敦義資歷完整，才華、能力、口才都好，這次出來競選黨主席，「我是其中一位鼓勵他出來選黨主席的人」，簡太郎代表屏東同鄉會全體鄉親歡迎吳敦義，也預祝吳敦義高票當選，「拜託大家」。
吳敦義說，他每年都來參加同鄉會活動，到今年是第11次。吳敦義說，如果各位不嫌棄，願意選他做國民黨主席，他願意全力以赴，在野期間有效監督、有力制衡，發揮在野黨的作用。
他表示，最終目標還是贏得選舉勝利，重新贏回執政機會，讓中華民國再次發光發熱，讓國民黨贏回尊嚴「這是我的承諾跟願望」。
吳敦義也說，不管選誰，任何一個只要在公平、公正、公開的選舉下選出的主席，他作為黨員會一心一德抵艱難，讓黨由弱轉強，走上復興、重新執政之路。1060304
(中央社)
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