柯林頓搭機看報 頭版巧刊彭斯陷電郵門
前美國總統候選人希拉蕊．柯林頓被同機乘客拍到在看報，標題是副總統彭斯州長任內使用個人電郵，大選時曾因用私人電郵遭彭斯砲轟的柯林頓，心裡想的不知是不是風水輪流轉。
這張照片在社群媒體上瘋傳並引發數千人熱議。
路透社及美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，彭斯（Mike Pence）和其他人去年在總統大選期間，抨擊柯林頓（Hillary Clinton）擔任國務卿時使用私人電郵。
去年在總統大選敗陣的柯林頓昨天搭機自波士頓飛往紐約，被機上旅客神捕捉到在掃視昨天的「今日美國報」（USA Today）頭版標題，上頭正寫著「彭斯州長任內用個人電郵」。
彭斯使用一個美國線上（AOL）電郵帳號的狀況，是「印第安納波利斯明星報」（Indianapolis Star）2日率先披露。該報指出，彭斯有時會使用AOL的帳號討論敏感事務與國土安全議題，而帳號去年夏天還被駭客入侵。
彭斯昨天表示，他於印第安納州長任內以私人電郵帳號處理州務，與希拉蕊以私人電郵處理公務，兩者間「毫無任何可對照之處」。
彭斯表示，他使用那個帳號時均遵從印第安納州的法令，並有一個外部律師檢視他的私人電郵紀錄，並將與州務有關的電郵歸檔。1060304
(中央社)
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