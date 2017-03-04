WBC》將對中華隊先發 梁玹種熱身賽4局無失分
被視為最可能對上中華隊的韓國隊先發人選梁玹種，今熱身賽面對警察廳主投4局無失分，最快球速來到145公里，中華隊情蒐小組認為，梁玹種已經調整到跟季賽差不多了，是控球相當好的選手。
梁玹種今用了49顆球，速球23顆，另外滑球15顆，是變化球種中最多的球路，其中還有變速球與曲球，投出了5次三振，情蒐小組指出，之前都有觀察他季賽的的影片，今天就是觀察他有沒有與季賽相符。
情蒐小組今日觀察下來，梁玹種已有季賽時期的水準，也評析梁玹種一直都是控球相當好的選手，打者需設定球路去做攻擊。
(中時電子報)
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