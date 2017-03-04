傅孟柏床戰2女星 拍到頭暈求喊卡

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演員傅孟柏在公視新創電影「最後的詩句」，分別與演員溫貞菱、姚以緹上演激情床戲，傅孟柏為表現喘氣，吸氧過多頭暈，心中只求導演趕快喊卡。

「最後的詩句」以青年貧窮為主題，編導曾英庭坦言為拍片不僅欠債，也欠人情債，目前最高紀錄是拍一部短片欠新台幣70萬至80萬元，幸好後來劇本獲優良劇本獎，35萬元特優獎金拿去還債。

出道6年的傅孟柏多次與曾英庭合作，劇中為求生存找出口，周旋在情與慾，與溫貞菱、姚以緹上演三角戀，談起激情床戲，傅孟柏坦言完全沒「反應」，且完全無法享受。

與姚以緹演出「火車便當」，場面激情，戲劇指導給的口訣是以「跳舞」概念詮釋，鏡頭呈現纏綿美感。傅孟柏為要表現喘氣，吸氧過多感到頭暈，心中只求導演趕快喊卡，幸好拍3次就OK。

傅孟柏說，這次飾演的「施人傑」跨度與反差很大，從學生、理財專員、房屋仲介到從中國大陸潛逃回台的落難客，歷經酷刑、逼債，甚至被情勢所逼，與溫貞菱飾演的「李曉萍」感情產生質變，情緒完全崩潰。1060304

(中央社)