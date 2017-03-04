相愛81載 陸百歲夫婦從未分開過一天
大陸重慶市奉節縣馮坪鄉皂角村的一對百歲夫妻，兩人相愛相伴81年，從未分開過。他們說：「維繫婚姻的方式很簡單，待人和善、永不放棄對美好生活的嚮往、彼此分隔絕不超過1天」。
大陸重慶晚報今天報導，吳喜安和老伴向永山相愛81年的祕訣。
老太太吳喜安3歲時纏足，6歲時，父母敲定她與向永山的婚姻，因為向家較其他家庭水田多些，嫁過去不會挨餓。
吳喜安沒上過學堂，除了認得自己和老伴的姓名外，再不認識其他字。這對夫妻一共有9個子女，相伴逾80載。
他們的兒子，67歲的向良貴說，父親用騾子送貨，母親用銅鈴繫騾子，更繫牢了父親。
他不止一次聽父親說，有時運貨的路上十分險惡，牽騾就變成跟騾走。每當騾行鈴響，父親感覺母親就在身邊，天黑前，父親一定趕回家。
向良貴說，母親和父親從未分開過。而父母親維繫良好婚姻的祕訣是，待人和善、永不放棄對美好生活的嚮往，還有兩人從未分開過一天。1060304
(中央社)
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