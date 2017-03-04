TCL董事長李東生籲 加大對半導體業支持

澎湃新聞報導，中國電信設備製造商TCL集團董事長、全國人大代表李東生表示，希望政府繼續推出政策，加大對半導體顯示和半導體晶片產業的支持。繼續保持對項目資本金投入政府財政貼息的政策；免除企業利潤轉增資本所繳納的企業所得稅，鼓勵企業以稅後利潤再投資新項目。

李東生稱，中國大陸企業進入這兩個產業較晚，與韓國的三星、LG、日本的夏普，日本顯示公司（JDI）、東芝半導體以及台灣的台積電、友達、群創等先行企業相比，面臨著高昂的折舊攤銷成本，成本競爭力處於明顯劣勢。

今年「兩會」，李東生的議案是《關於對半導體顯示/芯片（晶片）產業加大支持力度的建議》。在建議中，李東生提出希望政府繼續推出政策加大對半導體顯示和半導體晶片產業的支持；繼續保持對項目資本金投入政府財政貼息的政策；免除企業利潤轉增資本所繳納的企業所得稅，鼓勵企業以稅後利潤再投資新項目。

李東生建議，在半導體晶片產業推行的「兩免三減半」、「五免五減半」及6％增值稅率政策也能夠在半導體顯示產業中推行。

另外，半導體晶片和顯示產業具有投資金額大、技術門檻高、回報周期長、資本回報率偏低等特點，對於企業而言，巨大的資金壓力，往往導致新投建項目社會融資面臨困難。

李東生建議，繼續執行國家對重大項目資本金投入政府財政貼息的政策，從而緩解企業在建設上的資金壓力。此外，可參考韓國為鼓勵本國企業電子訊息核心產業的投資發展，對半導體顯示及半導體晶片產業新工廠設備投資的10％，直接抵減投資企業的企業所得稅的做法。

截至目前，中國政府已經發放三期國家專項建設基金，並在前兩期國家專項建設基金中，對經審批的項目給予低息的資本金投入支持，緩解企業在資本金籌備過程中的壓力，但從第三期國家專項建設基金開始，基金利息已經按照銀行同期的貸款利率執行，使得企業的財務負擔較重。

(工商)