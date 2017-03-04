網傳曾蔭權自殺 港府闢謠

國外網站今天以突發新聞方式指稱，入獄的前香港行政長官（特首）曾蔭權今早被發現服毒身亡。香港特區懲教署表示，不評論個別個案。消息指出，這純屬假新聞。

香港媒體今天都報導這個消息，指稱這個名為「Channel Fox」的國外網站，今天以大字標題發出突發新聞指出，「前香港特首曾蔭權自殺」。

報導內容引述一名不具名的監獄長透露，曾蔭權今早被發現死於獄中，經懲教署初步調查，相信是在昨天晚間服毒自殺，目前尚不清楚自殺是否與判刑有關。

這項報導今天在香港被瘋狂轉載。不過星島日報報導，懲教署發言人拒絕評論個別個案。但消息指稱這個報導並不屬實，純屬假新聞。

曾蔭權在2月下旬因為被裁定一項「公職人員行為失當罪」成立，被香港高等法院判處入獄20個月，不得緩刑。曾蔭權即時入獄，成為第一個入獄的卸任香港特首。1060304

(中央社)