美加強掃蕩非法移民 教堂法院也不放過

美國移民局最近加強在法院或教堂這些曾被認為「安全」的場所拘捕非法移民。此舉引發移民的恐慌以及維權人士的憤怒。

美國總統川普（Donald Trump）就任後力倡「美國優先」（America First），將移民問題列為政策重心，賦予移民暨海關執法局（ICE）更大權力拘留和驅逐非法移民。

川普執政後，美國並未出現非法移民遭大規模驅逐出境情況。實際上，遭驅逐出境人數與前總統歐巴馬（Barack Obama）時代相仿。

不過，美國移民暨海關執法局目前鎖定昔日宛如被尊為避難所的各類場所，並捨棄以往僅針對犯有重罪的非法移民的方針。

結果就是，所有無證移民都同樣成為目標。（譯者：中央社周慧盈）

(中央社)