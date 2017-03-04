HBL松山南山搶王 普門永仁爭后
高中籃球聯賽（HBL）總決賽4強賽今天告一段落，男子的松山、南山晉級決賽，連兩季再度爭搶王位；而女子的普門上季因食物中毒失常，本季做好準備，將和永仁挑戰后冠。
永仁高中以53比45擊敗后冠熱門人選滬江高中，滬江則是連兩季都在4強賽首戰敗北，滬江隊長陳育緹賽後更是哭紅了雙眼。
「以實力來說，是爆冷。」永仁教練時超傑不諱言地說，不過總決賽是一戰定生死，他懂這個道理，所以知道有機會。
永仁這次陣中沒有高三球員，也缺乏高大的內線，但靠著國中部時期就培養出來的團隊默契，一路過關斬將。球員吳瑋茹表示，「我們是最棒的團隊。」雖然自己進攻不好，但做好防守，用不同的方式幫助球隊贏球，又有隊友跳出來，能夠晉級冠軍賽最重要。
普門上季在4強賽連輸2場，留下遺憾，今天順利以72比58擊敗南山高中晉級。教練廖哲億表示，離最終的冠軍還差1勝，「希望明天能完成我們的目標。」
男子部分，南山高中以67比56力退能仁家商晉級，離2連霸只差1場勝利。教練許時清表示，今天比賽李家慷5犯離場時一度擔心，立刻叫暫停，沒想到發現球員比他還要鎮定，球員能適時做出調整，讓他非常滿意，不管明天對手是誰，都準備好策略應戰。
松山上季原本被外界看好2連霸，結果球季最後1場比賽，就是在決賽輸給南山，整季16連勝化為泡影，無緣冠軍。他們今天以85比56力退高苑工商晉級，將和南山再度爭冠。
松山教練黃萬隆說，經過這兩季戲劇化的劇本，結果才是最重要的，只要全力以赴，剩下的就交給上帝。1060304
(中央社)
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