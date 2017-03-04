馬來西亞驅逐北韓大使 限48小時離境

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北韓駐馬來西亞大使姜哲多次就金正男之死發表強硬聲明，導致北韓與馬國關係惡化。（新華社）

馬來西亞晚間宣布驅逐北韓大使；圖為外交部發布聲明之一。（圖片來源／馬來西亞外交部）

馬來西亞晚間宣布驅逐北韓大使；圖為外交部發布聲明之二。（圖片來源／馬來西亞外交部）

馬來西亞晚間宣布驅逐北韓大使；圖為外交部發布聲明之三。（圖片來源／馬來西亞外交部）

馬來西亞外交部4日宣布，馬來西亞政府決定驅逐北韓駐馬來西亞大使姜哲。馬國限姜哲48小時內離境。這將加劇兩國因金正男在馬國被毒殺而不斷上升的緊張關係。

馬國外交部將北韓大使列為Persona non grata，即不受歡迎人物。這一決定是因為金正男之死，兩國互有爭執，導致關係惡化。

馬國外交部今晚發布聲明表示，該部原本傳召姜哲今天下午6時（吉隆坡與台北無時差）到外交部，會見外交部負責雙邊事務的副秘書長拉惹努斯萬，但姜哲並未出現，北韓大使館高層外交官也沒有人到場。外交部隨即宣布驅逐姜哲，並將相關外交照會送交北韓大使館。

聲明表示，拉惹努斯萬2月28日下午5時與北韓高階代表團見面後，就要求北韓方面必須在當晚10時之前，為姜哲之前抨擊馬國處理金正男案的言論以書面道歉，否則馬國將採取行動維護權益。

馬來西亞政府日前要求北韓針對其大使姜哲所發表的指控作出書面道歉，姜哲指控北韓公民金哲（即金正男）於2月13日在吉隆坡第二國際機場遇刺殺案，是馬國與南韓共同策劃的政治陰謀。

北韓方面稱，該死亡男子並非金正男，而且是死於心臟病，沒有毒殺這回事。

馬國總理納吉布指責姜哲有關言論，稱其無禮。馬國外交官於當時就放話馬來西亞可能選擇驅逐北韓大使，甚至與北韓斷交。

(中時電子報)