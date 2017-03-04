HBL高國豪 明再度領「綠色神盾」對抗強敵南山

松山高中今氣勢高昂。（讀者提供）

HBL四強決賽已座無虛席，明日也將由FOX體育二台、體育三台同步轉播。（讀者提供）

由FOX體育二台、體育三台轉播的HBL高中籃球聯賽，今在小巨蛋進入四強決賽，今年備受矚目的明星球員無疑是松山高中三年級主控高國豪，不到180公分的身高在男籃選手中算嬌小，但身手矯捷、得分能力高，迅速在高中籃壇闖出名聲，即將畢業的他是否能帶領松山奪回冠軍，已成為球迷們的焦點。

高國豪今天一開場就發揮實力，於第一節拿下16分，全隊並以26分小幅度領先對手高苑工商，之後松山士氣越來越強，儘管高苑試圖挽回頹勢，但在最後一節似乎已經無力反抗，終場松山以85：56勝出，明晚6點將和南山高中再次對決。

高一就獲得HBL新人王與總冠軍賽MVP 2項殊榮，高國豪也是台灣第一位參加NBA無疆界訓練營的高中籃球選手，無意外的話今年將是他最後一次參加HBL高中籃球聯賽，去年松山2連霸夢碎，今年高人氣的他再度被「綠色神盾」球迷寄與厚望，盼能帶領松山高中重回王座。

(中時)