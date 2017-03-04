大象日出前習慣打瞌睡補眠 專家這麼說

我要評比

南非金山大學教授曼格爾研究團隊發現野生大象在自然環境中，每天平均睡2小時，或站或躺，且習慣黎明日出前補個眠。不會天天做夢，可能隔了好幾天才做一次夢。

所有動物都會睡覺，鯨魚、海豚、海豹和鳥類。有些動物睡眠時只有一半大腦休息；有些動物睡得多，有些則睡得少。

曼格爾（Paul Manger）說：「睡眠是維持動物生命重要元素之一，長期缺乏睡眠會導致腦損傷，進而危害生命。」

通常，較大的哺乳類動物需要的睡眠時間比小動物長。研究圈養在動物園內的大象行為顯示，牠們每天大約睡4小時，或站或躺都有。

此次團隊選擇鄰國波札那（Botswana）的喬比國家野生動物園（Chobe National Park）的象群作為研究對象。他們在2頭母象身上植入追蹤器，以便瞭解牠們何時躺下歇息。

南非媒體「艾歐爾新聞」（IOL news）今天引述曼格爾報導。他說：「根據各式測量顯示，如果站著的大象鼻子不動超過5分鐘，很可能是睡著了。」

追蹤器顯示，2頭母象每天平均只睡2小時，特別喜愛選擇黎明日出前小睡片刻。大約每隔3至4天才會躺下來好好睡上一覺，但也只維持在1小時左右。

曼格爾接著說：「數據表明，大象四周環境，包括溫度和濕度，影響牠何時睡著以及何時醒過來，但不包括陽光。」

他又說，「這是第一次發現野生動物的睡眠可能與日出日落無關，但是其他環境因素卻更加影響睡眠。」

研究小組也發現，大象不像人類天天做夢，而是可能每隔幾天才做個夢。

研究小組最後發現，當2頭母象遭受嚴重外力侵擾，例如盜獵者、野牛中的公牛攻擊等，可以長達48小時毫無睡眠或小憩。因為牠們必須立即離開發生干擾地區，直到至少30公里遠的地方才停下腳步，確認已遠離危險後，再安心休息睡覺。

曼格爾表示，研究大型動物睡眠習慣有助於制定更佳保護動物的政策。

他說：「我們也可藉此機會更進一步瞭解人類睡眠的重要性，以及如何得到更好睡眠品質的方法。」1060304

(中央社)