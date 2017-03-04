手下被爆私會俄官員 川普控歐巴馬竊聽

美國總統川普今天指控前總統歐巴馬在去年選戰期間，「竊聽」他的電話，但他並沒有為這項爆炸性指控提出證據。

川普推文稱：「基於歐巴馬總統在去年大選前不久的10月間曾竊聽我電話，我敢保證，只要有個好律師，就能為我打場好官司。」

「在神聖的選戰期間，歐巴馬總統竊聽我電話是多麼低級的事。這有如尼克森的水門案，這個壞（可惡）傢伙！」

川普在天亮之前不久，連續推文提出這項指控。近來外界不斷揭露，俄羅斯官員曾與他手下高層官員私下接觸，包括司法部長塞申斯（Jeff Sessions）在內。1060304

(中央社)