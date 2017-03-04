國防部：共軍南海艦隊脫離我識別區 返海南三亞港

我要評比

國防部晚間表示，中共南海艦隊所屬驅逐艦、補給艦共3艘，於22時脫離我西南方防空識別區(ADIZ) ，繼續向西南航行南返歸建。

國防部指出，該編隊曾於2日在宮古島東南方海域實施海空操演，距其2月10日出港執行遠海長訓迄今已20餘日，判將返回海南島的三亞母港。

國防部指出，該編隊通過台灣海峽，我能全程監偵與妥適應處，過程無特殊狀況，特此籲請國人安心。

(旺報)