世新教授王曉波：台獨就希望兩岸開打 美國介入

去年1月16日民進黨舉辦的當選晚會中，民眾在場中舉著寫有台獨字樣的國旗。（本報系資料照片）

世新大學等校因招收陸生和大陸簽研修承諾書，引發軒然大波。世新大學中國文學系教授王曉波直指，下學期陸生人數勢必大減。去年520小英上台後陸客不來，現在若是陸生又不來，蔡執政下的兩岸關係勢必更緊張對立，最後倒楣是台灣老百姓，他甚至直至台獨就是希望兩岸打起來，美國介入。

王曉波強調，陸生與陸客是馬英九政府開放的，民進黨本來就不要。受蔡政府可能開罰大學簽署研修承諾書事件影響，他預估今年9月起的新學期，來台陸生人數勢必大減。陸客不來、陸生又不來，由此可見民進黨政府本來就是不想要陸客與陸生來台灣。

王曉波點出，陸客不來、陸生又不來，兩岸人民無法交流、兩岸年輕世代無法互相了解。蔡執政下的兩岸關係勢必更加緊張與對立。但這種對立的兩岸關係，似乎也正是台獨份子所想要的。他更直指台獨份子就是希望兩岸打起來，美國來介入台海戰爭，美國若最後打贏了，在美國協助下台灣就可以獨立了。

(中時電子報)