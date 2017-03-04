SBL》李恩籃板抓贏金酒全隊 台啤驚險聽牌

李恩(右)效力台啤首役就拿雙20的好表現。(中華籃協提供)

台啤與金酒的季後賽首輪「雙酒」對決，沒想到第1場就這麼激烈！台啤差點浪費上半場最多領先21分優勢，打到下半場一度落後對手6分，幸好剛加盟的李恩最後關頭打出10比0，幫助台啤89比80力挫金酒，率先取得2勝聽牌。

因為B.戴維斯腳跟腱不慎在最後1場例行賽斷裂，先前效力台銀的李恩，才有機會來台啤打他的SBL生涯首次季後賽，沒想到第1戰就交出20分、20籃板的雙廿數據，更在關鍵時刻幫助台啤險勝，唯一不足之處是他也出現7失誤。

光是李恩1個人抓的籃板，就比對手金酒全隊(19籃板)還多，不過賽後台啤教練周俊三仍不滿意，「我想李恩跟我們的配合仍有問題，只是我們全場21失誤，並非他1個人造成，而是團隊問題，我仍會繼續要求他，因為他可以做更好。」

「我們上半場打很好，雖在第3節遭到逆轉，可是台啤展現強悍韌性，適時把局面扭轉過來，」李恩說，「接下來就希望我們可以趕緊回台北打第2輪了。」只要台啤5日再贏，就可提前晉級11日在板橋體育館進行的季後賽次輪。

拿下16分、4助攻與3籃板的「安佛森」蔣淯安，賽後也肯定李恩在台啤的處女秀表現，「李恩對我們的籃板幫助很大，也讓我們轉換快攻執行順暢，只是我們必須更清楚李恩的習慣或慣性，才有辦法降低失誤過多的問題。」

其實蔣淯安這次來彰化，算是過得不太順利，因為3日才到彰化，他就狂拉肚子，4日雖然照樣打了26分鐘，卻不小心被菲爾普斯打到脖子，「當時被打到時，真的好痛，幸好後面我忍耐下來了，希望明天脖子可以好一點。」

金酒則以菲爾普斯20分最高，陳冠全14分居次，金酒總教練楊哲宜認為，球隊在第1節受到很大的震撼教育，才會大幅落後，幸好後面沒有放棄，只可惜仍沒把勝利留下，「我現在只希望大家趕緊忘記，明天別犯同樣錯誤。」

(中時電子報)