回顧27年兩岸退役將領交流

2016年9月26日，習近平在北京大會堂接見許歷農將軍。自1993年成立新同盟會以來，許歷農將軍已經成為兩岸退將交流的代表性人物。（中央社記者邱國強北京攝）

國軍退役將領赴陸交流爭議，伴隨著蔡英文政府宣佈設置政治行為規範而又成為了台灣藍綠鬥爭的焦點。海峽兩岸退役將領交流，始於經國先生去世後的1990年。過去整整27年來，前往中國大陸的國軍退役將領，或者來訪台灣的解放軍退役將領次數頻繁，有些活動在公開的檯面上進行，有些則是私底下不對外開放，想要做一個精確的統計是不可能的任務。

受限於兩岸體制上的不同，許多解放軍退役將領即便不繼續擔任政協委員等官職，也還因為終身黨員的身份在大陸享有極高的威望與政治影響力。甚至還有不少將領在離開部隊以後，直接轉入與台灣相關的學術機構任職。所以大陸退役將領來台，傳遞的政治訊號其實遠比台灣退役將領赴陸還要大。至於每個台灣退役將領前往中國大陸，同樣有著各自不同的目的與主張。

更正確來講，從李登輝時代開始，經歷了陳水扁、馬英九一直到現任的蔡英文總統，每一次退役將領赴陸交流都有著不一樣的政治動機。而且幾乎每換一次總統，與對岸頻繁交流的退役將領都有不同的代表人物。因應不同的時代與政治氛圍，他們在大陸的表現有時候得到民眾的讚賞，有時候則成為社會輿論的攻擊焦點。

而在瞭解為什麼退役將領前往中國大陸，會在社會上引發如此兩極的態度以前，我們有必要瞭解為什麼中共推動兩岸軍人將領交流的目的是什麼。這些不顧社會輿論撻伐，甚至不惜冒著終身俸可能被取消的風險都要到對岸去的退役將領是哪一批人？具有什麼樣相同與不同的背景。他們前往對岸，又有著什麼一樣或者不一樣的訴求？

自大陸宣佈改革開放以來，黃埔軍校也就成為了中共用於推動「第三次國共合作」政策的歷史遺產。（新華社）

中共推動「第三次國共合作」的產物

從1949年毛澤東宣佈建立中華人民共和國開始，到1979年鄧小平宣佈改革開放為止，中共對台統戰工作的訴求是「寄希望於台灣人民」。換言之，北京當局的策略是拉攏包括左派與獨派在內一切反對國民黨的勢力，一起對抗蔣中正領導，堅持「漢賊不兩立」的中華民國政府。任何將領無論是現役還是退役，只要是踏上中國大陸者一律以叛國罪論處，不用想再回到台灣來。

雖然像傅作義與吳化文等叛將，或者是做為大陸民主黨派之一的中國國民黨革命委員會，也經常性的針對到台灣的黨政軍元老進行統戰，但他們的目的是要策動國軍將領造反，而不是推動來去自由的交流。尤其是大陸在1966年因文化大革命陷入動亂以後，統戰工作陷入停擺狀態，無論是針對外省人的民革，還是針對本省人的台灣民主自治同盟都成為了紅衛兵小將批鬥的對象。

鄧小平上台後「撥亂反正」，實現了與美國的「關係正常化」並打開了中國與世界的大門。同時他也調整了毛澤東原本武力統一台灣的政策，希望推動兩岸和平統一。由於當時國民黨是台灣的執政黨，要推動和平統一勢必不能繞過蔣經國，因此鄧小平也把原本「寄希望於台灣人民」的政策調整為「寄希望於台灣當局」。

既然是「寄希望於台灣當局」，那麼兩岸的統一也就必須以推動「第三次國共合作」的方式來完成。會有這樣的思維，並不只是現實政治的需要，或者是與美國建交時答應卡特總統的條件，同時背後也有著鄧小平本人對國民黨，還有昔日莫斯科中山大學老同窗蔣經國強烈的情感。鄧小平非常希望兩岸的糾葛，能夠在他們這一代打過內戰的老人手中解決。

於是在這樣的思維下，就有了黃埔軍校同學會在1984年的成立。此一黃埔同學會的骨幹人物，以具有陸軍官校第1到4期畢業生身份，後來又成為中國人民解放軍建軍元老身份的共軍退役將領，還有在1949年投共或者被俘虜的國軍將領為主。首任會長，就是時任中共中央軍事委員會副主席的陸軍官校第1期畢業生徐向前元帥。

然而蔣經國對老同學鄧小平的手段卻不為所動，仍持續堅持「不接觸，不談判，不妥協」的原則。不只是蔣經國本人，其他還在世並經歷過抗日戰爭與國共內戰的國軍元老，包括何應欽、顧祝同、黃杰與薛岳等將領也因為與中共的積怨太深而沒有上當。陸軍官校12期畢業，時任參謀總長的郝柏村將軍更是強硬表態：「中共大搞統戰成立所謂黃埔同學會，可笑可恥，我黃埔子弟不會上當。」

雖然蔣經國對大陸的強硬態度，到了晚年有了些鬆動，在1987年批准來台灣的外省老兵回鄉探親，但是一直到他於隔年1月份去世以前，兩岸退役將領之間的交流都沒有被正式啟動。反而要等到後來成為「台獨教父」的李登輝當上了中華民國總統與中國國民黨主席，國軍退役將領才因為黨內爆發的「主流」與「非主流」之爭開始了與對岸的交流。

1990年5月16日，鄧小平在北京接見來訪的陸軍官校第1期畢業生，前「藍衣社」領袖鄧文儀將軍。

以「反李」為宗旨的交流

1990年5月9日，陸軍官校第1期畢業的前內政部政務次長，前退輔會副主任委員鄧文儀中將秘密抵達北京。他是自1949年兩岸分治以來，第一位從台灣訪問中國大陸的國軍退役將領。為了表達對這位貴賓的禮遇與歡迎，鄧小平於5月16日在人民大會堂親自接見了鄧文儀。而前立法委員胡秋原在1988年訪問中國大陸的時候，也只見到了名義上的國家主席李先念。

鄧小平非常重視鄧文儀的來訪，呼籲他回台灣以後聯絡老一輩的黃埔同學促進兩岸的和平統一。這趟旅程結束後，鄧文儀又於1991年4月訪問北京。雖然這一次鄧小平沒有再出面接見，但是鄧文儀還是見到了國家主席江澤民。由此可見，中共對於利用黃埔同學的老關係，推動兩岸退役將領交流有多麼積極。顯然他們相信這樣的交流，能夠提升台灣軍人對中國大陸的認同。

而鄧文儀將軍的兩次大陸之行，幕後策劃人是國民大會代表滕傑中將。陸軍官校第4期畢業的滕傑是鄧文儀在黃埔軍校的學弟，他們倆人都在30年代加入了以右翼少壯派軍人為核心組成，俗稱為「藍衣社」的中華復興社，並掌握了該社的領導權。在這個已經偏右的團體裡面，滕傑與鄧文儀又是屬於光譜中最極右翼的鷹派人士。

他們不僅主張效法義大利的墨索里尼與德國的希特勒，把中華民國建設成推行「一個主義，一個政黨，一個領袖」路線的法西斯國家，而且還訓練殺手刺殺黨內一切他們認為對蔣中正不忠的對象。高舉民族主義旗號，反對蘇聯共產主義與國際主義的滕傑與鄧文儀，同時也是激進的反共份子。國民政府在30年代針對共軍的五次圍剿行動中，都能夠看到這倆個人的身影。

崇尚法西斯主義效率的他們，自然對抗擊希特勒與墨索里尼的盟友日本沒有太大的興趣。1937年中日戰爭爆發以後，蔣中正下令以三民主義青年團取代被解散的中華復興社。滕傑奉令出任三民主義青年團中央幹事會幹事，他的任務是推動青年工作，避免年輕學子被中共吸引到延安去。鄧文儀則出任第3戰區政治部主任，在游擊區壓制中共新4軍的活動。

身為政治軍人的滕傑與鄧文儀，在抗日戰場上的表現非常有限，卻始終站在第一線與中共對抗。可是到了晚年，他們又非常諷刺的成為打開兩岸退役將領交流之門的第一批人。他們調整昔日反共形象的目標，除了確實有推動兩岸和平統一的民族主義訴求之外，最大的因素還是為了要與黨內以李登輝為代表的本土「主流勢力」對抗。

此刻兼任中華民國總統與中國國民黨主席的李登輝，不只同時擁有閩南人與客家人的本省籍優勢身份，而且又曾經是中國共產黨的黨員。與共產黨本身沒有仇恨，又與吳克泰、陳炳基等台灣民主自治同盟領袖關係良好的李登輝，如果代表國民黨與鄧小平、江澤民實現所謂的「第三次國共合作」，看在這些外省籍「非主流」派大老的眼中，只意味著自己將在兩岸交流的過程中被徹底邊緣化。

所以早在鄧文儀首次訪問大陸的一個月前，滕傑就以國大代表的身份，號召其他「非主流」派的老代表們齊聚台北三軍軍官俱樂部，推舉林洋港與蔣緯國參選總統副總統，公然挑戰李登輝。在會上，滕傑還在發放給與會人士的傳單中指控李登輝是共產黨員，並要求愛國的社會大眾站出來，保衛他們這些被民進黨質疑是「老賊」的第一屆國大代表。

回顧1989年「天安門事件」剛結束，到1993年辜汪會談開始這段時間，李登輝對於兩岸採取的態度並不是「戒急用忍」，而是「大膽西進」。甚至透過旅居香港的老學者南懷瑾牽線，他還派出了蘇志誠做為密使多次往返北京，與楊尚昆的代表楊斯德、海峽兩岸交流協會會長汪道涵還有江澤民的親信曾慶紅都有過會晤。面對這樣的局面，黨內外省元老會產生強烈的恐懼感並不讓人意外。

為了避免自己在兩岸都遭到邊緣化，延續自北伐時代，本來是只有中共單方面在強調的國共情懷，就成為了這些退役將領拉攏中共對付李登輝的秘密武器。巧合的是，江澤民本人又曾經在抗戰勝利初期參加過青年軍208師，而鄧文儀又在抗戰末期出任過青年軍政治部設計指導委員會主任委員，兩人還稱得上是部屬與長官的關係。

因為這個原因，江澤民雖然不方便承認自己參加過國軍，但是卻十分優待回到大陸探親的台灣青年軍老兵。在制訂兩岸政策的時候，他也就理所當然不能不考慮到老長官與老戰友們的顏面。所以台灣與大陸雖然從90年代就開始展開大規模的經貿交流，而且也在新加坡實現了歷史性的辜汪會談，但是雙方始終沒有辦法建立真正官方性質的接觸。

隨後兩岸關係，又因為1994年千島湖事件的爆發還有李登輝在1995年對美國的訪問而開始惡化。伴隨著李登輝在1996年的首屆民選總統大選中的高票當選，取得絕對民意支持的他在立場上越來越明顯的向台獨陣營靠攏。此一現實又讓滕傑與鄧文儀得以喊出「甯共毋獨」的口號，以反對國土分裂為由催化江澤民向國民黨「非主流」勢力或者新黨靠攏。

眼見北京逐漸放棄爭取李登輝的想法，鄧文儀又在1997年於台北成立中華黃埔四海同心會，做為與大陸黃埔軍校同學會交流的平台。考量到蔣中正在國軍建軍史上的重要地位，他特別邀請蔣緯國將軍擔任中華黃埔四海同心會的會長。只是這個充滿統派與右翼保守色彩的退伍軍人團體，並沒有幫助「非主流」贏得更多台灣百姓的好感來戰勝李登輝。

到了2000年，他們也沒有辦法幫助連戰或者宋楚瑜擊敗陳水扁。中華黃埔四海同心會的老將們真正的成就，應該是讓本來在「主流」與「非主流」勢力之間猶豫不決的江澤民與北京當局，做出了將資源投注在後者身上的決定。自此刻開始，中共便將在歷史上與自己沒有直接仇恨的本土政團，視為了主張分離主義的洪水猛獸。

2006年11月14日，許歷農將軍造訪南京中山陵。在阿扁時代，退將交流一度因為被視為兩岸穩定的因素之一而在台灣獲得正面肯定。（中新社）

穩定政黨輪替後的兩岸關係

中共這樣的態度，固然延續了「非主流」勢力的生命，但是卻使得大陸與台灣之間的誤解越來越深。等到陳水扁上台以後，受到選民壓力而無法開口接受「92共識，一中各表」的他又因為無法在兩岸政策上尋求突破，更是選擇往深綠族群的主張靠攏。到了這個時候，退役將領適時的出面扮演了兩岸相互溝通，並且避免局勢繼續惡化的橋樑。

此刻蔣緯國、鄧文儀與滕傑相繼去世，中華黃埔四海同心會的作用則由前總政戰部主任許歷農上將領導的新同盟會取代。新同盟會成立於1993年6月，是一個開宗明義反對李登輝的社會團體。相較於純粹由陸軍官校畢業生組成的中華黃埔四海同心會，新同盟會則廣泛吸納退役軍人、公務人員與教職人員加入，而且與新黨還有中國統一聯盟等統派政黨、社團都有更密切的合作關係。

與滕傑、鄧文儀一樣，許歷農將軍也是政治軍人出身。在從陸軍官校第3分校第16期工兵科畢業以後，他被分發到第3戰區第25軍40師擔任政治指導員，專門與中共新4軍周旋。一生的反共經歷，讓後來當到總政戰部主任的許歷農將軍對中華民國的正統地位有著如同郝柏村將軍一般的堅持，即便他在與李登輝鬥爭的過程中一度被開除了國民黨黨籍。

具備新黨大老身份的許歷農，比郝柏村還有其他同年齡層的國軍退役將領更旗幟鮮明的喊出「反獨促統」口號。然而即便是爭取與中共攜手反對台獨，他卻仍然有自己的堅持。2001年7月，許歷農將軍帶領新同盟會到北京參加抗戰紀念活動。在活動會場上，解放軍總政治部副主任唐天標上將口氣強硬，不斷強調「台灣獨立，一定要打」，本來融洽的氣氛一下轉為凝重。

根據當天一同出席活動的新同盟會成員回憶，許歷農將軍臉色難看，反問唐天標語其他的解放軍將領們，就算中共以武力拿下了台灣又該要如何治理。由於許歷農的這個提問，打到了治理台灣比打台灣還要困難的核心問題，解放軍將領們當場啞口無言。可能因為大陸在90年代與陳水扁上台初期還不具備壓倒性的經濟實力，所以不會在正統問題上去為難國軍的老將。

伴隨著陳水扁「一邊一國論」的提出，還有民主進步黨在2004年推出的公投綁大選議題，都讓繼承江澤民成為國家主席的胡錦濤產生了拉攏國民黨、親民黨與新黨等泛藍政黨壓制分離主義勢力的想法。2005年連戰以中國國民黨主席的身份訪問大陸，並且在北京與胡錦濤會面的歷史性發展，更被海內外觀察家視為「第三次國共合作」開展的契機。

雖然由於國民黨是在野黨的關係，所謂的「第三次國共合作」並沒有真正的實現，但是一股大陸人民卻就此對國民黨產生了史無前例的好感。隨著「第三次國共合作」的社會氛圍在大陸開始發酵，許歷農與同樣當過總政治作戰部主任的王昇將軍在2005年8月率領一批老將訪問北京，參加胡錦濤舉行的抗戰勝利60週年紀念活動。

國軍退役將領到大陸紀念抗戰，並接受胡錦濤表揚自然是一件極具爭議的事情。就連許多打過抗戰的退役將領，也對許歷農與王昇兩位政治軍人的行為不以為然。然而由於陳水扁推行「去中國化」政策，沒有在台灣舉行任何紀念抗戰的紀念活動，所以許歷農與王昇受到的質疑主要還是來自於海外民運人士，不是台灣社會。

退役將領在陳水扁時代比較爭議的行為，是參與組織反軍購大遊行。儘管許歷農強調，他們反對的是陳水扁政府花費6,108億新台幣的高額預算向美國採購武器，不是要反對國防建設，但是這樣的行為還是讓民進黨找到了藉口質疑退役將領們「換了位置就換了腦袋」。畢竟在過去國民黨執政的時代，這些退役將領都是主張軍購的。

自然，反對台灣向美國購買武器是大陸的一貫政策，因此退役將領反軍購的行為是否是與中共串通好的，確實是一個值得研究的問題。只是回到2004年到2008年那個陳水扁連任後的時代去分析，就會發現台灣人對第一家庭貪腐的行為已經厭惡到了極點，幾乎沒有人會去質疑整個反軍購運動的背後究竟是哪一股力量在操縱。

更重要的，則是勞工、農民與漁民團體等民進黨長期以來的支持者，本身就有強烈的反軍購傾向。他們看到退役將領與自己站在一起反對陳水扁政府承接下來的國民黨政策，自然是沒有不歡迎的道理。如果是從打選戰的角度出發，退役將領參加反軍購運動確實替國民黨動搖了綠色的基本盤。馬英九能夠在2008年高票當選，也確實有賴他們的協助。

國民黨重新政治以後，退役將領的交流層面擴大，但是卻得不到馬英九的熱烈響應，圖為夏瀛洲將軍。（中新社）

難以推行的軍事互信

連戰與退役將領們在陳水扁執政時打下的基礎，讓人們相信馬英九在上台後能夠快速處理好與對岸的關係。事實上在馬英九執政初期，退役將領們也擴展了兩岸交流的成果。此時許歷農老爹已經衰老，雖然仍持續奔走兩岸，但是推動交流的重責大任，實際上已經落入了王文燮、李啟明、李楨林以及陳廷寵等台北中華戰略學會的老將手中。

另外，還有許多李登輝與陳水扁時代才離開部隊的年輕一代退役將領，包括夏瀛洲將軍、李貴發將軍以及傅應川將軍投入兩岸交流的活動。由於國民黨已經重獲執政，所以此刻老將們的首要工作不再只是壓制李登輝、反對陳水扁或者宣揚中華民國抗戰史那麼簡單而已。他們希望能夠利用馬英九執政的機會，推動《兩岸和平協議》的簽署，以及軍事互信機制的建立。

隨著兩岸經貿交流日趨密切，大陸官員與退役將領訪問台灣的次數逐漸升高。過去主要是台灣將領訪問大陸，大陸將領鮮少來台的情況有了重大的轉變。從要求大陸重視中華民國存在方面，國軍老將最成功的一次就是在2010年以舉辦「中山、黃埔、兩岸情」活動的名義，將周恩來的侄女周秉德請到了台北。另外隨周秉德來台的共軍後人，還包括8路軍抗戰烈士左權將軍之女左太北。

2013年，由林彪將軍指揮的中國人民解放軍第4野戰軍後人也組團訪問台灣。也因為中國人民解放軍空軍很大一部份出自於第4野戰軍，所以這些後人也被安排到新竹的黑蝙蝠中隊紀念館，與他們父母親那一輩的敵人「握手言和」。他們甚至還在主辦單位中華民族團結協會的安排下，穿上了解放軍軍裝，站在國軍英雄館大禮堂的青天白日滿地紅國旗前合影留念。

不過這些老將能做的，最多也就是推進兩岸在歷史議題上的相互理解而已。秉持著「不統，不獨，不武」精神的馬英九，並沒有把連戰與胡錦濤時代發起的「第三次國共合作」推行下去的想法。他認為兩岸之間簽署的一切協定，都必須要透過他領導下的中華民國政府，而不是透過連戰、國民黨、退役將領或者其他的利益團體。

與此同時，整個社會氛圍也不像陳水扁時代那般有利於台灣的退役將領去與對岸交流。失去政權的民進黨為了扯政府的後腿，持續炒作省籍與統獨議題，指控馬英九政府推動兩岸交流是要「出賣台灣」。而老將們往來於大陸，雖然並沒有得到馬政府的默許，但是卻也因為偏藍的政黨背景還有外省人的身份，容易成為本土政團的攻擊目標。

有著強烈「不沾鍋」性格的馬英九，本來就不喜歡自己被與以連戰為代表的兩岸「買辦集團」聯繫在一起。所以退役將領一旦在對岸傳出爭議性言論，馬英九採取的策略是一律「罵了再說」。這樣的態度，也令馬英九與退役將領的關係日益緊張。不過當退役將領們批判馬英九的兩岸政策太過於保守的同時，他們的腳步確實也是走的太快了。

在沒有得到政府背書的情況下，這些退役將領不只與對岸討論建立軍事互信機制，而且還涉及了國共兩軍在東海與南海攜手合作，共同保衛「祖產」的問題。這樣的行為不只造成了馬英九推動與美國、日本還有東南亞國家外交的困擾，還造成了台灣社會的強烈反感。台灣老百姓雖然痛恨在東海與南海欺負漁民的日本人與菲律賓人，但是卻在心理上沒有做好與中共合作的準備。

對於大多數的台灣人而言，兩岸或許是同文同種的華人或中國人，但是國軍與共軍卻絕對還是相互敵視的兩支軍隊。他們所最害怕最恐懼的，就是國軍將領們的「敵我不分」。關於這一點，老一輩政治軍人出身的許歷農與王昇還算懂得拿捏，但是比他們年輕，在台灣長大並且沒有與中共交戰過的退役將領卻非常單純。

可能也是因為在台灣受獨派的氣太久了，許多退役將領確實失去了對中共該有的敵我意識。各式各樣出格的言論一一從大陸被傳回了台灣，如果只是讚揚大陸的經濟建設也就罷了，但是他們許多人卻表達出要與解放軍合作打擊台獨的強烈意願。這在已經走向「軍隊國家化」的台灣，是絕對違反軍人武德的。更讓馬英九無法忍受的，是他們許多人連對日抗戰的史觀，都開始向中國大陸靠攏。

所以到了2015年中共準備紀念抗戰勝利70週年之際，馬英九政府想盡一切辦法阻止退役將領到大陸參加活動。最後，他還是在前行政院長郝柏村將軍的出面喊話協助下，才勸阻了退役將領們到北京去觀看解放軍的閱兵。去大陸紀念抗戰，本身或許爭議不是那麼大，然而老將們校閱解放軍的行為，確實將給現役國軍將士的士氣帶來毀滅性的打擊。

因為這張出席北京紀念國父誕辰活動的照片，吳斯懷被指控到大陸廳習近平訓話，地位就此一落千丈。（摘自央視）

不再信任「買辦」的習近平

固然，馬英九成功勸阻了退役將領訪問大陸，但是他與這些老將的關係也瀕臨決裂。這也正是為什麼當主張「一中同表」的洪秀柱上台以後，能夠迅速得到這些退役將領支持，並共同抵制馬英九「一中各表」政策的原因。只是對這些將領們而言，最不幸的政治發展不是來自於台灣，而是來自於中國大陸。因為「解放後」出生的習近平，並不像江澤民與胡錦濤那樣有強烈的國共情節。

從馬英九時代積極來往兩岸的大陸國台辦副主任鄭立中，還有政協港澳台僑委員會主任孫懷山近期相繼落馬的情況來看，習近平似乎對於這些在連戰與胡錦濤時代靠國共平台建立起來的「買辦集團」十分反感。至於江澤民集團，似乎更是習近平亟欲剷除的對象。這也連帶的對靠著鄧小平與江澤民建立兩岸溝通橋樑的退役將領們，帶來了非常不利的影響。

在文化大革命的政治氛圍下長大的習近平，並不像鄧小平那樣有像蔣經國一樣來自國民黨陣營的同學與戰友，也不像江澤民那樣有來自青年軍的好長官。哪怕是胡錦濤在民國時代渡過的短暫童年歲月，對於習近平而言也是從來都不曾存在的。他是一個標準生長在紅旗之下的共產黨人，對於中華民國背後象徵的所有旗號、信念與象徵都沒有任何的感情。

據文史工作者武之璋先生透露，夏瀛洲將軍在2014年7月6日於台北國父紀念館舉辦「烽火歲月：向抗戰勇士們致敬」活動，就為了是否要唱中華民國國歌而與協辦的陸方人員吵了起來。陸方堅持不唱中華民國國歌，並以集體退席來要脅夏瀛洲將軍。夏瀛洲將軍表現的倒也是很有骨氣，明白表示：「在台灣不愛中華民國的人，也絕對不會愛中華人民共和國。」

由於夏瀛洲不在旗號問題上讓步，最後陸方演出人員真的集體退席。夏瀛洲將軍雖然捍衛了自己身為中華民國退役將領的尊嚴，但是從這次大陸方面的強硬作風來看，習近平確實與江澤民、胡錦濤有完全不一樣的作風。他不會再為了要「反台獨」，去念及國共兩黨兩軍的「兄弟情」，而是以絕對現實主義的態度面對台灣。

進入蔡英文時代以後，兩岸退役軍人交流的工作由馬英九第一任時期擔任中華民國陸軍副司令的吳斯懷中將接棒。吳斯懷不僅積極投入國民黨內部支持洪秀柱的運動，而且還率領軍公教團體站出來反對蔡英文政府推行的「年金改革」運動。2016年9月3日，吳斯懷發起「反污名、要尊嚴；抗議蔡英文，霸凌軍公教勞！九三大遊行」，一夕之間成為了廣受輿論支持的社會意見領袖。

參加這一場遊行的，不是只有傳統立場支持國民黨的軍公教團體，甚至還吸引了相當多親近綠營，甚至於深綠的年輕教師參加，給蔡英文政府帶來了非常大的壓力。然而吳斯懷經過多方努力，好不容易累積起來的廣大社會能量，卻因為他與其他31名退役將領，在當年11月1日出席北京的國父孫中山先生紀念活動時，聽習近平訓話的畫面被傳回台灣而消失。

從那個時候開始，無論吳斯懷怎麼高喊「八百壯士」的口號，都再也無法把失去的人氣聚集回來。而根據退輔會主委李翔宙的報告，吳斯懷等退役將領到大陸廳習近平訓話一事的背後卻十分不單純。許多接受李翔宙訪問，參加了孫中山紀念活動的老將表示，一開始他們根本不知道有這個活動，完全是在不知情的情況下被帶到現場去聽習近平講話的。

更重要的一點，則是中央電視台還給當天在現場的吳斯懷來了一個好大的特寫。無論大陸官方媒體是否刻意，這樣的行為在客觀上都幫了蔡英文政府難以想像的大忙。一位退役將領對此無奈表示：「看到畫面就知道完蛋了，這是刻意挑起兩岸的鬥爭，而且把我們最焦點的人物吳斯懷放在第一個，就是標準的看你怎麼辦。」

顯然的，這個由鄧文儀所建立，並且持續延續到吳斯懷時代的兩岸退役將領交流機制，可能將因為習近平對「第三次國共合作」放棄期待而走向終結。可能中共方面也發現，27年來與這些退役將領的交流不僅沒有提高島內人民對統一的認同，反而讓北京就此被台灣年輕一代定位為「外省買辦集團」的幫兇，產生了非常惡劣的影響。

未來中共是否會完全排除與台灣退役將領的交流，目前還是一個未知數。然而未來習近平會抱著什麼樣的目的與台灣退役交流，或者與哪一批退役將領交流恐怕會與目前的情況相當不一樣。有鑑於國民黨在推動「反獨促統」運動方面呈現的失能狀態，未來中共可能會更積極接觸本省籍的國軍退役將領，而且也不會再跟過去一樣，抱持著不切實際的國共情節了。

(中時電子報)