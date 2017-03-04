胡歌抵達美國身影曝光 臉上輕鬆掛笑

野生胡歌在美國機場被捕獲。(取自微博)

親切幫粉絲簽名。(取自胡歌吧)

大陸男星胡歌憑著演出電視劇《瑯琊榜》人氣爆棚，不過他卻在事業最顛峰之際，選擇赴美留學2年，今(4日)更被網友直擊到野生胡歌戴著毛帽低調抵達美國機場的身影，正式開啟他進修生涯。

胡歌今日凌晨被捕獲現身美國舊金山機場，身邊沒有經紀人與助理陪伴，獨自1人推著行李，打扮隨性，也沒有任何大牌明星架子，親切地為粉絲簽名合照，臉上不時掛著的微笑，看的出來胡歌現在心情輕鬆自得。

胡歌早在去年11月就透露出進修之意，當時他在微博寫下：「容我對自己的未來 有一絲想像的空間，有一些不切實際的憧憬，如果，我能夠有機會踏踏實實地學習、沉澱，我願意放下眼前的所有…」果然他就在今年3月踏上美國進修之旅。

(中時電子報)